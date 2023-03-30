عناصر الهندسة يفجّرون عبوة ناسفة قرب مشفى التوليد في درعا

درعا – سانا:

فجر عناصر الهندسة في الجيش العربي السوري صباح اليوم عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب مدخل مشفى التوليد في مدينة درعا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا لمراسل سانا أن وحدات الهندسة تعاملت مع عبوة ناسفة لا يمكن تفكيكها قرب مدخل مشفى التوليد في منطقة درعا المحطة، وتم تفجيرها بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومراجعي المشفى.

وأضاف المصدر: إنه نجم عن تفجير العبوة أضرار مادية محدودة في سياج المشفى والشارع دون وقوع أي إصابات.