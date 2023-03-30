في ذكرى يوم الأرض… تأكيد على مواصلة النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية

الأرض المحتلة – سانا:

أكدت مؤسسات وفعاليات وطنية فلسطينية في الذكرى الـ47 ليوم الأرض مواصلة النضال بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الإعلام الفلسطينية قولها في بيان: إن الـ30 من آذار هذا العام يتشابه مع التوقيت الذي انطلق من أجله يوم الأرض، فالعدوان والإرهاب الاحتلالي يتمدد في حرب مفتوحة يقودها غلاة العنصريين ضد كل ما هو فلسطيني، مؤكدة أن يوم الأرض الخالد رسالة صمود للتأكيد على التشبث بأرض الآباء والأجداد حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

بدوره أشار وزير الثقافة في السلطة الفلسطينية عاطف أبو سيف إلى أن يوم الأرض تعمد بدماء الشهداء والجرحى، وتأبد في وعي الفلسطينيين جيلاً بعد جيل، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يجدد اليوم العهد والوفاء للأرض ولمن رووها بدمائهم وعرقهم وتعبهم.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه الأزلي بأرضه والدفاع عنها وتقرير مصيره عليها، رغم سياسات وإجراءات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقه.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي قال: إن ذكرى يوم الأرض تمر في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال سياساتها العنصرية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أرضهم وإقامة المستوطنات وتوسيعها في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها.

من جهته، الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين أشار إلى أن الشعب الفلسطيني مجد يوم الأرض بدماء خيرة شبابه الذين انتفضوا ضد قرار الاحتلال الجائر الاستيلاء على الأراضي، مبيناً أن ما سطره الفلسطينيون بمواجهة الاحتلال في ذلك اليوم يتكرر كل يوم، لأن الفلسطيني هو ابن الأرض وملحها وهو عينها وروحها وهو الباقي فيها ولو على جرحه المفتوح صخور التحدي وحجارة النار طالما أن الزاد من الفداء.

من جانبه، أوضح رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع أن يوم الأرض يأتي في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وحربه على الوجود الفلسطيني بهدف إحلال المستوطنين على هذه الأرض التي تعادل الكينونة والهوية للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن صمود هذا الشعب على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة سيفشل كل مخططات الاحتلال الاستعمارية.