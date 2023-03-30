في عيدهم… تكريم الطلاب المشاركين في العمل التطوعي في المحافظات المنكوبة والوقفات التضامنية في الفروع الخارجية

دمشق – سانا:

أكد الاتحاد الوطني لطلبة سورية استمرار نهج العمل المبدع والفكر المبادر ويد التطوع والبناء والإعمار، مشدداً على أن الطلبة سيبقون مشاعل علم في ميادين التعليم والعمل ورجال فكر وحوار وابتكار.

وقال الاتحاد في بيان اليوم بمناسبة الذكرى الـ73 ليوم الطالب العربي “في الثلاثين من آذار من كل عام تتجدد الذكرى ويتجدد معها عهد العمل والتفاني بتقديم عظيم الجهد وروح المثابرة والعزيمة وكتابة سطور النجاح والتفوق والتميز والإبداع”.

وأضاف الاتحاد: “مع كل عام وفي الثلاثين من آذار تعود بنا رحلة الأيام لذكرى انعقاد المؤتمر الطلابي الأول للاتحاد الوطني لطلبة سورية عام 1950، والذي أسس له وترأسه القائد المؤسس حافظ الأسد، وما تبعه من مسيرة نضالية طويلة في العمل الطلابي ظلت تزدهر وتتطور وتنال كل الدعم والرعاية حتى يومنا هذا في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد”.

ولفت الاتحاد إلى أن الذكرى هذا العام ستتزامن مع مجموعة نوعية من الفعاليات الطلابية من وحي الحدث الذي كان لطلبة سورية فيه حضورهم الكبير في التخفيف من تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب بلدنا في الـ6 من شباط الماضي.

وأوضح الاتحاد أنه سيتم بمناسبة هذه الذكرى تكريم الطلاب المشاركين في العمل التطوعي في المحافظات المنكوبة، والذين ساهموا في إزالة الأنقاض وتقديم الإسعافات، والتطوع في المشافي، والتبرع بالدم، وفي مراكز الإيواء والإطعام والمطابخ الميدانية، ونقل المساعدات في المطارات، وجلسات الحوار والدعم الاجتماعي والوقفات التضامنية الشجاعة في فروع الاتحاد الخارجية، إضافة إلى عرض فيلم وثائقي يلخص مجمل الأعمال والنشاطات التي شهدتها هذه الحادثة الأليمة.

وأكد الاتحاد في ختام البيان أن طلبة سورية سيبقون مشاعل علم في ميادين التعليم والعمل ورجال فكر وحوار وابتكار وريادة وتميز في حقول المساهمات العلمية ومنصات التتويج، متسلحين بالوطنية والإخلاص والانتماء لسورية القوية بشعبها الأبي وجيشها البطل وقائدها السيد الرئيس بشار الأسد.