مباحثات نقابية سورية عراقية لتدعيم العلاقات العمالية

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب جمال القادري مع رئيس اتحاد عمال العراق (ستار دنبوس براك) والوفد المرافق له سبل تدعيم العلاقات العمالية، وتنسيق المواقف النقابية المشتركة في البلدين.

وأكد القادري خلال اللقاء الذي جرى في مقر الاتحاد بدمشق أهمية العمل العربي النقابي المشترك، والتضامن في وجه التحديات، وتوحيد الجهود في سبيل النهوض بالواقع، بما يحقق مصالح العمال العرب ويحفظ حقوقهم.

ووجه التحية بمناسبة يوم الأرض إلى انتفاضة الشعب الفلسطيني المستمرة ضد ممارسات الاحتلال الصهيوني، داعياً الحكومات والمنظمات والنقابات العربية والدولية والقوى الوطنية وأحرار العالم كافة إلى الضغط على الكيان الصهيوني الغاصب لإيقاف جرائمه المستمرة ضد فلسطين وشعبها وعمالها.

وأشار القادري إلى الدور الوطني لاتحاد عمال سورية في مواجهة وتجاوز تداعيات الحرب الإرهابية والحصار الجائر وجائحة كورونا والكارثة الطبيعية الزلزال التي أثرت على الأوضاع المعيشية، منوها بمواقف العراق الشقيق قيادة وشعباً لدعم سورية في مواجهة تداعيات الزلزال، الأمر الذي يؤكد مدى الترابط والتعاضد والمحبة بين البلدين.

من جانبه أكد رئيس اتحاد عمال العراق أهمية تعميق التعاون والتنسيق بين الاتحادين، لدعم مسيرة العمل النقابي العربي المشترك التي يقودها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والنهوض بواقع العمل النقابي من خلال تكثيف الاتصالات واللقاءات وتبادل الخبرات في كل المجالات والمستويات بين الاتحادين، وخاصة في مجال المرأة العاملة والشباب العامل.

ونوه أعضاء الوفد العراقي بالعلاقات التاريخية الراسخة مع سورية والتي تشكل صمام الأمن والأمان في المنطقة.