وفاة شاب وإصابة آخر بسبب الرياح الشديدة في حمص

30-مارس-2023

توفي شخص متأثراً بإصابته نتيجة الرياح الشديدة في مدينة حمص ظهر أمس.

وبيّن الدكتور وائل عبد الصمد مدير مشفى الوليد بحي الوعر أنه “تم إسعاف شاب في الثلاثين من عمره إلى المشفى نتيجة سقوط لوحة إعلانات عليه عند زاوية السرايا بالوعر حيث تم قبوله في قسم العناية المشددة لكنه توفي متأثراً بنزف دماغي وتهتك بالدماغ”.

بدوره ذكر الدكتور أيمن محرز مدير مشفى الباسل بحي كرم اللوز أنه “تم إسعاف رجل إلى المشفى نتيجة إصابته بجرح في الرأس ورضوض متوسطة جراء سقوطه عن أحد الاسطح بسبب الرياح الشديدة”.

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30-مارس-2023

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