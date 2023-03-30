432 طناً من الحليب إنتاج مؤسسة المباقر خلال شهرين

أنتجت المؤسسة العامة للمباقر 432 طناً من الحليب خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، وذلك من خلال مباقر جب رملة وفديو وحمص والغوطة.

فقد تم إنتاج 102 طن حليب في مبقرة جب رملة، و116 طناً في مبقرة فديو باللاذقية، و138 طناً بمبقرة حمص، و74 طناً بمبقرة الغوطة، كما تم تنفيذ أكثر من 75 بالمئة من الخطة المقررة لإنتاج الحليب في هذه المباقر خلال الفترة المذكورة.

كذلك تم إنتاج 21 طناً من اللحوم خلال الشهر الماضي في مباقر المؤسسة بنسبة تنفيذ بلغت 114 بالمئة من الخطة المقررة والبالغة 18 طناً، مشيراً إلى أنه يتم بيع اللحوم لمؤسسات القطاع العام التي تبيعها بدورها للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلية.