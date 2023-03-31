ارتفاع عدد ضحايا انهيار هيكل في الهند إلى 35 شخصاً

31-مارس-2023
نيودلهي – سانا:

أعلن مسؤولون في الهند عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار هيكل تم تشييده فوق بئر معبد قديم بولاية ماديا براديش إلى 35 شخصاً وإصابة 16 آخرين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين محليين قولهم إنه أثناء تأدية حشد من المصلين طقوسا دينية انهار هيكل لبناء تم تشييده فوق بئر معبد قديم بمنطقة “اندور” بالولاية المذكورة، ما أدى الى مصرع 35 شخصاً وإصابة 16 بجروح، بينما تم إنقاذ 18 شخصاً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن 75 على الأقل من أفراد الجيش وفرق الإنقاذ عملوا على مدار اليوم لإزالة الركام، مستخدمين الحبال والسلالم لانتشال من سقطوا في البئر.

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31-مارس-2023

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