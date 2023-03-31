الخارجية الإيرانية تُدين اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على سورية

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدّة اعتداءات الكيان الصهيوني فجر يومي الخميس والجمعة على بعض النقاط في دمشق وريفها.

وقال كنعاني في تصريح له: “للأسف الشديد، لم يكن لدى المجتمع الدولي رد الفعل المتوقع والرادع على الهجمات العسكرية العدوانية والمستمرة للكيان الصهيوني على سورية، بما في ذلك المطارات المدنية والمناطق السكنية”، مشيراً إلى أن مثل هذه الممارسات العدوانية هي انتهاكٌ صارخ ومستمر للقوانين والأنظمة الدولية.

وأوضح كنعاني أن هذه الاعتداءات تأتي لصرف الانتباه عن الأزمات والانقسامات الداخلية العميقة لهذا الكيان، وكذلك لاستيائه من القوة الداخلية والانفتاحات الأخيرة في العلاقات الخارجية السورية، مجدّداً مطالبة المؤسسات الدولية المسؤولة وعلى رأسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالاضطلاع سريعاً بمسؤوليتها القانونية والمعترف بها في اتخاذ إجراءات ضدّ المعتدي، ومنع استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني والانتهاك المتكرر والجسيم لسيادة ووحدة أرض دولة كعضو في الأمم المتحدة.