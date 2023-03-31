سورية: الاعتداءات المتكررة تظهر التنسيق بين إرهابيي (إسرائيل) والمجموعات الإرهابية لإطالة الأزمة

محافظات – سانا:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية تظهر التنسيق الوثيق ما بين كيان الاحتلال والمجموعات الإرهابية، بهدف إطالة الأزمة.

ولفتت الوزارة في حسابها على موقع تويتر اليوم إلى أن “(إسرائيل) تستمر بممارسة سياساتها الحربية الإجرامية ضد سورية، حيث قامت طائراتها بارتكاب عدوان همجي جديد بالتنسيق مع قطعان المجموعات الإرهابية التي شنت عدواناً على القوات السورية في منطقة الدانا”. وأضافت الوزارة: “إن هذه الاعتداءات المتكررة تظهر التنسيق الوثيق ما بين إرهابيي (إسرائيل) والمجموعات الإرهابية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك النوايا المبيتة ضد سورية بهدف إطالة الأزمة واستنزاف المقدرات السورية”. وختمت الوزارة بالقول: “تؤكد سورية أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواجهة كل هذه التحديات والاعتداءات الفاشية لتحقيق إرادة الشعب السوري في الانتصار وفرض سيادة سورية على جميع أراضيها وأجوائها”.

وفي وقتٍ سابقٍ، تصدّت وحدات الجيش العاملة بريف حلب الغربي لهجوم إرهابي شنته مجموعات إرهابية تنتشر بالريف الغربي وقضت على أعداد من أفرادها وأصابت آخرين.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم مجموعات إرهابية على قواتنا مساء أمس على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، وصباح اليوم في قرية الدانا قرب معرة النعمان بريف إدلب”.

وأضاف البيان: إن وحدات الجيش أوقعت أعداداً من القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين، وتمكنت من سحب جثة متزعم المجموعة الإرهابية المهاجمة في ريف إدلب.

إلى ذلك تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لعدوانٍ إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح له: إنه “في تمام الساعة الثانية عشرة و17 دقيقة من فجر اليوم نفّذ العدو الإسرائيلي، عدواناً جوياً برشقاتٍ من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق”. وأضاف المصدر: إن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها، وإن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

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