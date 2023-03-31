نادي السلمية يعاني وإدارته مطالبة بالتوضيح الإعلامي

السلمية- نزار جمول

يبدو أن المكاتب الإعلامية في أنديتنا وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح عملها يقتصر على ما تريد الإدارات نشره، متناسين أن مهمّة هذه المكاتب ليست تلميع صورة إداراتها وألعابها التي تنتصر فيها في المسابقات المحلية، فالمهمّة هي قبل كلّ شيء رياضية عبر تبيان كل تفاصيل الألعاب إن كانت سلبية أم إيجابية، ومن هذا المنطلق تابعت إدارة نادي السلمية ومن خلال صفحتها الرسمية توضيح تفاصيل الفوز على قلته وحجب الخسارات في ألعاب جماعية مهمّة ككرتي القدم والسلة الأنثويتين، فعلى سبيل المثال تصدّر فوز سيدات السلة على سلة النواعير صفحتها، وبعد يومين تمّ حجب نتيجة الفريق نفسه بخسارته مع سيدات محردة. وفي كرة القدم ما زالت سيداته يتذيلن الدوري بخسارات ثقيلة وكان آخرها الخسارة بتسعة أهداف لهدف مع فريق سيدات العربي في المباراة التي جرت في السويداء .

وفي ظلّ طريقة العمل هذه، لا بدّ من أن نذكر هذه الإدارة المنقوصة بعدد أعضائها، بأنه يجب إلقاء الضوء على الخسارة أكثر من الفوز من أجل تلافي الأخطاء، والأهم مشاركة عشاق النادي بهموم ومشكلات الألعاب عبر صفحتها، فلا يصحّ حذف التعليقات التي لا تتناسب مع تطلعات الإدارة ومصالحها والتركيز على التعليقات التي تمدحها رغم قلتها، ولن ننسى أن كرة القدم في النادي ما زالت عبر كوادرها تستغيث من أجل عودة اللعبة ولو أن العودة ستكون للتأسيس، فالأفضل للإدارة أن تسارع بالإعلان عن مؤتمر يضمّ كل كوادر اللعبة وخبرائها من أجل تبادل الآراء لإيجاد حلول لعودتها إذا كانت تريد العمل من أجل النادي وألعابه وليس من أجل مصالح ستزول مع مرور الأيام.

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