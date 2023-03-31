ورشة عمل سورية تونسية حول تطوير قطاع الثروة الحيوانية

شاركت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بورشة عمل فنية مشتركة بينها وبين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية في العاصمة تونس، وذلك ضمن إطار تنفيذ خطة مشروع تطوير الثروة الحيوانية.

مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود بين أن الورشة تضمنت طرح أفكار وتبادل للخبرات في مجال قطاع الثروة الحيوانية، من حيث استراتيجيات العمل والخطط التنفيذية وقصص النجاح المحققة، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع خلال الورشة عبر برنامج مكثف من الجولات الميدانية على التجربة التونسية في إطار منظومات الصحة الحيوانية، وتوفير الأعلاف، والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، وبرامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، ومُنح التسمين والأعلاف، وحواضن المشاريع.

ووفق الدكتور حمود تضمنت الورشة أيضا زيارات إلى المعهد الوطني للبحوث العلمية الزراعية، ووكالة الإرشاد والتكوين، ومخبر تحليل الأعلاف، إضافة إلى زيارة بعض المربين التونسيين أصحاب قصص النجاح في مجال مشاريع الإنتاج الحيواني متكاملة الحلقات، والاطلاع على تجاربهم.

يذكر أن الورشة انطلقت في الـ 21 من آذار الجاري وانتهت في الـ 29 منه، وذلك في مقر ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي في تونس بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، وبتنسيق من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، حيث تم تقييم نتائج الورشة وتبادل الرؤى المستقبلية وتوزيع شهادات على المشاركين.