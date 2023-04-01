أسواق الحسكة تشهد تبايناً بالأسعار

الحسكة- إسماعيل مطر

تشهد أسواق الحسكة ارتفاعاً حاداً في أسعار الخضار واللحوم والفروج ومادة السكر مع بداية شهر رمضان المبارك.

ويؤكد مواطنون أن هناك تبايناً في الأسعار بين محل وآخر وتاجر وآخر، إذ وصل سعر كيلو لحم الغنم إلى 50 ألف ليرة سورية، وعزا القصابون ذلك إلى ارتفاع سعر الأغنام في الأسواق المحلية بعد أن وصل سعر الخروف إلى المليون ليرة.

واعتبر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخليف أن سبب هذا الارتفاع هو جشع بعض التجار، مبيناً أن أسعار المواد الغذائية والخضار سوف تعود إلى واقعها الحقيقي مع بداية الأسبوع القادم.

وأشار الخليف إلى أن المديرية ضاعفت عملها خلال شهر رمضان المبارك من خلال تسيير دوريات الرقابة على الأسواق، إذ يوجد ثلاث شعب موزعة تراقب حركة الأسعار وتعمل على قمع المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، موضحاً أنه تم تنظيم خمسة ضبوط خلال الأسبوع الحالي.

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