الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(التركستاني) يعتدون على مناطق آمنة في منطقة خفض التصعيد

1-أبريل-2023

موسكو – سانا:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد اعتداءات جديدة لتنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” الإرهابيين في منطقة خفض التصعيد.

وذكر نائب رئيس مركز التنسيق الروسي العميد البحري أوليغ غورينوف في بيان أنه تم “رصد حالات قصف وقنص من قبل إرهابيي تنظيمي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” في منطقة إدلب في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد”.

وفي سياق آخر، أشار المسؤول العسكري الروسي في بيانه إلى الأعمال الاستفزازية لما يسمى “تحالف واشنطن الدولي” المزعوم وانتهاكه لبروتوكولات فك النزاع، وذلك عبر تسيير دوريات على طول المسار في بلدتي ديرونا آغا وسارامساك في محافظة الحسكة، ما يؤثر سلبا على تطورات الوضع في المنطقة.

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1-أبريل-2023

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