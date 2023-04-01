الرئيس الصيني يدعو الغرب للتخلّي عن سياسة فرض العقوبات والضغط

بكين – سانا:

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الغرب إلى التخلّي عن عقلية الحرب الباردة وسياسة فرض العقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الرئيس الصيني خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في العاصمة الصينية بكين أنه “من الضروري التخلص من عقلية الحرب الباردة ومنع المواجهة، والتخلي عن سياسة فرض عقوبات شديدة وممارسة الضغط”.

وأعرب شي عن أمله في أن تتمكن الأطراف المعنية من بناء آلية متوازنة وفعالة ومستدامة لضمان الأمن في أوروبا من خلال الحوار والمشاورات، لافتاً إلى أن بلاده اتخذت في البداية موقفاً ثابتاً وواضحاً بشأن الأزمة في أوكرانيا، واقترحت المساعدة في عملية التفاوض والتوصل إلى تسوية سياسية.