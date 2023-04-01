المقداد يزور القاهرة لإجراء مباحثات حول تعزيز العلاقات الثنائية

1-أبريل-2023
دمشق – سانا:

يقوم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بزيارة إلى جمهورية مصر العربية، يرافقه فيها وفد من المعنيين في الوزارة.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إنه “سيتم خلال الزيارة التي تتم بناءً على دعوة من وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، إجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم”.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري زار دمشق في الـ 27 من شباط الماضي، ونقل إلى السيد الرئيس بشار الأسد رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سورية واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك.

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1-أبريل-2023

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