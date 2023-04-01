المقداد يصل إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يرافقه فيها وفد من المعنيين في الوزارة.

وذكر مراسل سانا في القاهرة أن لقاء ثنائياً مغلقاً عٌقد بين الوزير المقداد ونظيره المصري سامح شكري، تلته جلسة محادثات رسمية مشتركة بينهما بحضور وفدي البلدين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها إضافة إلى مناقشة التطورات في المنطقة والعالم.

يُشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري زار دمشق في الـ 27 من شباط الماضي، ونقل إلى السيد الرئيس بشار الأسد رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها تضامن مصر مع سورية واعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص القاهرة على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك.