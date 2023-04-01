تحذير من الصقيع في المرتفعات الجبلية

1-أبريل-2023

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي، يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية، ويستمر الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المنطقة الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، وبين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 50/كم/سا تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية، والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتقترب من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

السبت الأحد الإثنين
دمشق 19 / 6 23 / 9 25 / 10
القنيطرة 13 / 5 17 / 6 21 / 7
درعا 16 / 5 19 / 6 22 / 8
السويداء 12 / 3 16 / 5 20 / 8
حمص 14 / 6 17 / 7 23 / 10
حماة 16 / 8 18/ 9 22/ 11
الحسكة 14 / 5 17 / 7 21 / 8
اللاذقية 21 / 12 23 / 14 24 / 15
طرطوس 18 / 12 19 / 11 23 / 13
حلب 16 / 8 17 / 9 20 / 10
إدلب 15 / 7 16 / 8 20 / 11
دير الزور 18 / 7 20 / 8 24 / 10
الرقة 18 / 8 19 / 9 22 / 10

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1-أبريل-2023

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