خلال نيسان الجاري.. روسيا تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي

1-أبريل-2023
موسكو – سانا:

بدأت روسيا اليوم تولي الرئاسة الدورية في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمدة شهر واحد.

وأوضحت وكالة نوفوستي أن المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال هذه الفترة، هي مخاطر تصدير الأسلحة، وتعددية الجوانب الفعالة من خلال حماية مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حيث سيترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جلسة للمجلس يوم الـ 24 من الشهر الحالي، إضافة إلى ترؤسه جلسة حول السلام في الشرق الأوسط في الـ 25 من الشهر ذاته.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تخطط لإطلاع المشاركين في اجتماعات المجلس على الإجراءات التي تتخذها لحماية الأطفال من القصف الأوكراني، والمخاطر الناجمة عن انتهاكات الاتفاقات بشأن تصدير المواد ذات الاستخدام العسكري.

 23 total views

1-أبريل-2023

مقالات ذات صلة

ديفيد بيكهام يمازح زوجته: “ما زلنا نرتدي الملابس نفسها”

6-يوليو-2021

بعد الإهمال والتقصير.. مشروع إنارة بالطاقة البديلة في درعا

6-يوليو-2021

الصوفية.. أعلامها وتياراتها

12-سبتمبر-2019

اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

3-أبريل-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى