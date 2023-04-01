قوىً سياسية عربية تُدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية وفلسطين
صنعاء – بيروت – سانا:
أدان المجلس السياسي الأعلى اليمني بشدة اعتداءات الكيان الصهيوني الأخيرة على بعض النقاط في دمشق وريفها.
وقال المجلس في بيان: “نستنكر أيضاً اعتداءات العدو الصهيوني المتكررة على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيراً إلى أنه ناقش خلال اجتماعه آخر المستجدات الداخلية والسياسية والمفاوضات.
وبارك المجلس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ملف الأسرى بتحرير 706 أسرى، معرباً عن الأمل في أن تكون هناك جولات أخرى للإفراج عما تبقى من الأسرى.
من جهتها، أدانت الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار على سورية الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي السورية.
وقال منسق اللجنة التحضيرية للحملة مجدي المعصراوي خلال اجتماعها الأسبوعي أمس عبر الفيديو بمشاركة أعضائها من مختلف الدول العربية: إن سورية ما كانت لتدفع كل هذه الأثمان لولا موقفها المناهض للمشروع الصهيوني الاستعماري المتجدد في المنطقة، مؤكداً الترابط بين معركة دحر الاحتلال في فلسطين ومعركة كسر الحصار على سورية.
كذلك أدانت الحملة سياسة التحريض الأمريكية ضدّ سورية وتدخلها الفاضح في سياسات الدول وسياداتها.
وقررت الحملة إعداد وثيقة “كسر الحصار على سورية” ليوقع عليها أكبر عدد من الأحزاب والاتحادات والهيئات الشعبية والشخصيات العربية والدولية، كما عرض أعضاؤها التحضيرات الجارية في بلدانهم لانطلاق “قافلة الوحدة العربية وأحرار العالم لكسر الحصار على سورية” إلى دمشق.
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