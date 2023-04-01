مقتل شخصين إثر إعصار بولاية أركنساس الأمريكية

واشنطن – سانا:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 600 شخص على الأقل، إضافة إلى وقوع أضرار جسيمة جراء إعصار ضرب منطقة نورث ليتل روك في ولاية أركنساس الأمريكية وبلدات مجاورة لها.

ونقلت رويترز عن حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز قولها في مؤتمر صحفي مساء أمس: إن الإعصار أودى بحياة شخصين على الأقل في منطقة “وين” التابعة للولاية، كما تسبب بإصابة 600 شخص، إضافة إلى أضرار بالمباني وانقلاب مركبات، وسقوط أشجار وخطوط كهرباء.

بدوره قال رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت جونيور للصحفيين: إن ما يقرب من 30 شخصا في ليتل روك، نقلتهم إدارة الإطفاء وموظفو طوارئ آخرون إلى مستشفيات المنطقة بسبب الإصابات.

وأشار عالم الأرصاد ترافيس شيلتون إلى أن الإعصار الذي ضرب نورث ليتل روك، ألحق أضرارا بمدينتي جاكسونفيل وشيروود.

ووفقاً لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، من المحتمل أيضا حدوث عواصف رعدية شديدة مع احتمال وقوع فيضانات مفاجئة من منطقة الغرب الأوسط إلى وادي المسيسيبي السفلي.