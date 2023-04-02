إصابة تسعة أشخاص إثر انفجار في مصفاة للنفط في إندونيسيا

2-أبريل-2023

أصيب تسعة أشخاص إثر انفجار في مصفاة تابعة لشركة النفط والغاز الطبيعي والتعدين الإندونيسية (برتامينا).

 

ونقلت رويترز عن شركة (بي تي كيلانج برتامينا إنترناشيونال) قولها اليوم في بيان: إن “الانفجار الذي وقع في وقت متأخر الليلة الماضية تسبب في إصابات طفيفة من شظايا زجاج، وألحق أضراراً بعدة منازل في مدينة دوماي بجزيرة سومطرة”، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جارياً.

وتسبب حريق في الثالث من آذار الماضي بمحطة وقود بلومبانغ التابعة لبرتامينا في جاكرتا بمقتل أكثر من 20 شخصاً.

كما لقي ثلاثة حتفهم في حريق في الـ 26 من آذار الماضي في ناقلة تحمل نفطاً من برتامينا إلى جزيرتي بالي ولومبوك.

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2-أبريل-2023

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