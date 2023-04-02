إضراب شامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 احتجاجاً على جرائم الاحتلال

وذكرت وكالة وفا أن الإضراب الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 شمل قطاع التعليم والقطاع الاقتصادي.

ودعت اللجنة إلى تنظيم وقفات في جميع بلدات الأراضي المحتلة 1948، رفضاً لجرائم الاحتلال وسياساته العدوانية وممارسات التمييز العنصري.

وشددت اللجنة على أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت لاستشهاد العصيبي تأتي في إطار استهداف الاحتلال المتواصل للتواجد الفلسطيني في القدس والأقصى، مؤكدة أن الرد يجب أن يكون بتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والقدس في هذه الأيام، تحديداً من شهر رمضان.

واستشهد محمد العصيبي 26 عاماً من بلدة حورة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة 1948 أمس السبت، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة قرب باب السلسلة أحد الأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى.