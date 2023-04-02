إقرار خطة استصلاح الأراضي المحجرة بالقنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

أقرت اللجنة الفرعية للتشجير المثمر بمحافظة القنيطرة خطة استصلاح الأراضي المحجرة لهذا العام.

وبيّن مدير زراعة القنيطرة المهندس رفعت موسى أن الخطة تتضمّن استصلاح 1650 دونماً من الأراضي المحجرة، لتدخل حيز الاستثمار الزراعي بعد استصلاحها، إضافة إلى أن فرع استصلاح الأراضي بالمحافظة سيقوم باستصلاح 1000 دونم في قرى الريف الجنوبي من المحافظة بينما تقوم مديرية الزراعة باستصلاح 650 دونماً في قرى الريف الشمالي من المحافظة، علماً أن خطة الاستصلاح المقرر تنفيذها من قبل فرع استصلاح الاراضي تبلغ 1000 دونم.

وعزا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي القنيطرة عبد الحكيم الجناطي عدم تنفيذ كامل خطة استصلاح الأراضي المقررة للعام الماضي إلى عدم تأمين المحروقات اللازمة لعمل البلوزرات والآليات الثقيلة، إضافة إلى شكاوى بعض الجمعيات الفلاحية ومخالفات في عمليات الاستصلاح كترك الأرض دون قش وتعزيل، وجمع صخور ونواتج الاستصلاح في أراضي الفلاحين دون ترحيلها، علماً أنه تمت محاطبة مديرية الزراعة وفرع استصلاح الأراضي لتلافي ملاحظات الفلاحين على عمليات الاستصلاح.

مدير الزراعة أكد أن المديرية قامت العام الماضي بنقب وفلاحة 396 دونماً، وأنجزت تعزيل 370 دونماً بينما الخطة المقررة للعام الماضي تبلغ 500 دونم، موضحاً أن أسباب عدم إنجاز الخطة المقررة تتمثل بنفاذ الاعتمادات المالية المرصودة للاستصلاح بعد تعديل أجور ساعات العمل للآليات الثقيلة العاملة بالاستصلاح، إضافة لتحديد ساعات عمل شهرية لتلك الآليات من قبل مكتب الآليات بالمحافظة وعدم السماح بتجاوزها لضبط حاجة الآليات الحكومية من المازوت فضلاً عن قدم آليات الاستصلاح وكثرة أعطالها وعدم توفّر القطع التبديلية الأصلية مع الارتفاع الكبير لأسعار تلك القطع.

ووعد مدير الزراعة بتعويض انحراف خطة العام الماضي بخطة هذا العام والتي ستبدأ مع استقرار الأحوال الجوية.