الاحتلال الأمريكي يدخل مدرعات متطورة وأسلحة إلى قواعده في الحسكة

2-أبريل-2023

أدخل الاحتلال الأمريكي عشرات الآليات العسكرية والحاويات قادمة من شمال العراق إلى قواعده في الجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة أن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 60 آلية، بينها شاحنات محملة بحاويات أسلحة وذخائر ومدرعات عسكرية متطورة، إضافة إلى 40 صهريجاً لسرقة النفط، ترافقها ثلاث عربات عسكرية دخلت إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وأشارت المصادر إلى أن الرتل توجه إلى بلدة اليعربية قادماً من قواعد الاحتلال في العراق ومنها إلى قواعده التي أقامها في الجزيرة السورية، حيث يتم فرز هذه الإمدادات لدعم ميليشيا “قسد” المرتبطة به من جهة وتسليح المجموعات الإرهابية التابعة له بالقرب من قواعده في الجزيرة ومنطقة التنف بريف حمص الشرقي من جهة ثانية، والتي يستخدمها لتنفيذ اعتداءات على التجمعات السكنية والبنى التحتية للدولة ومواقع الجيش العربي السوري.

 5 total views

2-أبريل-2023

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدعو “طالبان” إلى إعادة فتح مدارس البنات

18-سبتمبر-2022

إيران نحو الريادة في صناعة المسيرات

2-مايو-2022

وزارة الموارد المائية تحدد الإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاع الآبار المرخصة وغير المرخصة في المحافظات

1-فبراير-2023

وزير الزراعة يجري عدد من اللقاءات والاتفاقيات في صربيا

23-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى