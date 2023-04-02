البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام

لندن – بكين – سانا:

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الصين لعام 2023 إلى 5.1 بالمئة، متوقعاً في تقرير جديد له أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في الأنشطة في الصين.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن البنك توقع أن تتوسع منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 4.6 بالمئة من العام الماضي، مضيفاً: إن المنطقة نمت 3.5 بالمئة العام الماضي، ولم تتأثر بالضغوط المصرفية العالمية.

وأشار البنك إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المنطقة هو الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن السياسة تعمل على تشكيل أنماط التجارة، وقد يؤدي عدم اليقين الناتج من ذلك إلى تثبيط الاستثمار في البلدان الأخرى.

وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين لشرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي أديتيا ماتو: إن الانقسامات بين عملاقي التجارية الصين والولايات المتحدة سيكون لها تأثير في بقية العالم بصرف النظر عن تأثيرها في البلدان نفسها، محذراً من مخاطر تعطل سلاسل القيمة العالمية مع هذه القيود.

وفي تلك الأثناء سجل حجم النشاط في قطاع الخدمات الصيني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد في آذار الماضي، وهو ما يعزز الانتعاش الاقتصادي بعد نهاية ما يقرب من ثلاث سنوات من الضوابط الصارمة لفيروس كورونا.

ووفقاً لكبار الاقتصاديين فإن انتعاش قطاع الخدمات في الصين يمثل أيضاً إشارة واعدة للاقتصاد العالمي، إذ يعتمد على ارتفاع حجم الاستهلاك الصيني لدعم النمو هذا العام الذي يكافح تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم واحتمال حدوث ضغوط على الإقراض في أعقاب الاضطرابات في قطاع البنوك.

وفي تقرير منفصل بوقت سابق من هذا الأسبوع قال البنك الدولي: إن الحد الأقصى لسرعة الاقتصاد العالمي سيصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بحلول عام 2030، متوقعاً أن ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بين عامي 2022 و2030 إلى 2.2 بالمئة سنوياً.