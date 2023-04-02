البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام
لندن – بكين – سانا:
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الصين لعام 2023 إلى 5.1 بالمئة، متوقعاً في تقرير جديد له أن تنمو اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر مما كان متوقعاً في السابق، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في الأنشطة في الصين.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن البنك توقع أن تتوسع منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.1 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 4.6 بالمئة من العام الماضي، مضيفاً: إن المنطقة نمت 3.5 بالمئة العام الماضي، ولم تتأثر بالضغوط المصرفية العالمية.
وأشار البنك إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المنطقة هو الانقسام المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، مبيناً أن السياسة تعمل على تشكيل أنماط التجارة، وقد يؤدي عدم اليقين الناتج من ذلك إلى تثبيط الاستثمار في البلدان الأخرى.
وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين لشرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي أديتيا ماتو: إن الانقسامات بين عملاقي التجارية الصين والولايات المتحدة سيكون لها تأثير في بقية العالم بصرف النظر عن تأثيرها في البلدان نفسها، محذراً من مخاطر تعطل سلاسل القيمة العالمية مع هذه القيود.
وفي تلك الأثناء سجل حجم النشاط في قطاع الخدمات الصيني أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد في آذار الماضي، وهو ما يعزز الانتعاش الاقتصادي بعد نهاية ما يقرب من ثلاث سنوات من الضوابط الصارمة لفيروس كورونا.
ووفقاً لكبار الاقتصاديين فإن انتعاش قطاع الخدمات في الصين يمثل أيضاً إشارة واعدة للاقتصاد العالمي، إذ يعتمد على ارتفاع حجم الاستهلاك الصيني لدعم النمو هذا العام الذي يكافح تراجع الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم واحتمال حدوث ضغوط على الإقراض في أعقاب الاضطرابات في قطاع البنوك.
وفي تقرير منفصل بوقت سابق من هذا الأسبوع قال البنك الدولي: إن الحد الأقصى لسرعة الاقتصاد العالمي سيصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود بحلول عام 2030، متوقعاً أن ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بين عامي 2022 و2030 إلى 2.2 بالمئة سنوياً.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم أن قطاع الطاقة الكهروضوئية في الصين سجل نمواً قوياً في الشهرين الأولين من العام الجاري، مع تسجيل معدلات نمو للمنتجات الرئيسية في السلسلة الصناعية على أساس سنوي بنحو 60 بالمئة.
وأوضحت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية نشرتها وكالة شينخوا أنه خلال فترة الشهرين الأولين من العام الجاري، ارتفع إنتاج الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون البلورية بنسبة 57.5 بالمئة، ليصل إلى 62.2 جيجاوات، بينما ارتفع إنتاج الوحدات بنسبة62.2 بالمئة.
وأضافت البيانات: إن الصين أنتجت نحو 176 ألف طن من البولي سيليكون خلال الفترة المذكورة بزيادة أكثر من 60 بالمئة عن العام الماضي، كما توسع إنتاج رقائق البولي سيليكون بنسبة 78 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
كذلك، افتتحت الصين أول خط دولي لأول مطار يركز على الشحن في البلاد، حيث أقلعت طائرة شحن كاملة من مطار ايتشو هواهو في مقاطعة هوبي وسط البلاد باتجاه بلجيكا أمس، وعلى متنها 100 طن من البضائع.
وذكرت وكالة شينخوا أن الخط سيوفر رحلتين ذهاباً وإياباً للشحن كل أسبوع بين الصين وأوروبا، ما يضيف 400 طن من السعة الجوية السريعة.
وتم تشغيل مطار إيتشو هواهو في تموز عام 2022، حيث تم وضعه كمطار محوري يركز على الشحن مع حركة شحن واسعة النطاق وحركة مسافرين قليلة.
ومن المتوقع أن يفتح 40 خط شحن محلية وحوالي أربعة خطوط شحن دولية بنهاية العام الجاري.
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