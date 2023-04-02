الجيش الروسي يصدّ هجماتٍ صاروخية ويسقط 3 مسيّرات أوكرانية

موسكو- تقارير

أحبط الجيش الروسي هجوماً صاروخياً للقوات الأوكرانية، ودمّر مجموعتي استطلاع تابعتين لها، وأسقط ثلاث مسيّرات.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قوله اليوم: إنه تم صدّ ضربات صاروخية مشتركة للقوات الأوكرانية، اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق راجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية، وثلاثة مقذوفات من منظومة في اتجاه جنوب دونيتسك، مؤكداً أن أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300” الروسية دمّرت جميع الأهداف.

وذكر المتحدث العسكري الروسي أيضاً أن القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية، وأحبطت محاولتين معاديتين لإجراء استطلاع بالقوة، حيث تم تدمير مجموعة استطلاع والقضاء على ما يصل إلى 20 مسلحاً.

ولفت المتحدث إلى أنه في اتجاه زابوروجيه تم إحباط محاولة القوات الأوكرانية إرسال مجموعة تخريب واستطلاع إلى مؤخرة القوات الروسية، ما أسفر عن مقتل خمسة مسلحين.

من جهة ثانية، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة جرائم الحرب بأوكرانيا أن قوات كييف قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 18 مرة خلال اليوم الماضي، مخلّفة إصابة واحدة بين المدنيين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الممثلية قولها في بيان: “تم توثيق 18 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، أطلقت خلالها 97 قذيفة مدفعية وصاروخاً من عيار 155 ملم و152 ملم”.

وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في ياكوفليفكا، غورلوفكا، ياسينوفاتايا، دونيتسك، يلينوفكا، وأشارت المعلومات إلى إصابة مدني واحد في مدينة ياكوفليفكا.

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