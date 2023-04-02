الوفد السوري يتوجه إلى موسكو.. التركيز على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في شؤون سورية الداخلية

ورداً على سؤال لمندوب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أشار الدكتور سوسان إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.

وأضاف سوسان إن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.