الوفد السوري يتوجه إلى موسكو.. التركيز على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في شؤون سورية الداخلية

2-أبريل-2023

غادر وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين دمشق قبل ظهر اليوم متوجهاً إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي لمعاوني وزراء الخارجية في سورية وروسيا وإيران وتركيا.

ورداً على سؤال لمندوب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أشار الدكتور سوسان إلى أن وفد الجمهورية العربية السورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.

وأضاف سوسان إن الوفد سيركز بالتحديد على إنهاء التواجد العسكري التركي على الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

 26 total views

2-أبريل-2023

مقالات ذات صلة

غزال يُحرز الميدالية البرونزية في بطولة آسيا لألعاب القوى للصالات

12-فبراير-2023

سفارة سورية في بغداد تتلقى التعازي بضحايا الزلزال

14-فبراير-2023

الحرارة أعلى من معدلاتها 

19-يناير-2023

ريال مدريد يفوز على قادش في الدوري الإسباني

11-نوفمبر-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى