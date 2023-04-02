انطلاق مسابقات روّاد طلائع البعث في اللاذقية

اللاذقية- ربا حسين

أقام فرع اللاذقية لطلائع البعث اليوم مسابقات الروّاد لعام ٢٠٢٣ ضمن اختصاصات فنية وثقافية ورياضية وعلمية وبجوّ من المنافسة.

الرفيقة سامية صنين أمين فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية قالت إن منظمة طلائع البعث تعمل من خلال مسابقات الروّاد على تأهيل التلاميذ وإعطائهم فرصة تساعدهم في الكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم وتنمّي لديهم ميولهم وتشكل لديهم حافزاً للتميز والإبداع، موضحة أن هذا العام سيتمّ تكريم الرواد عن العام الماضي على مستوى القطر والبالغ عددهم ٣٤ رائداً ورائدة في مختلف الاختصاصات متمنية النجاح والتوفيق للجميع.

بدورها سوزانا محمد موجهة اختصاصية وعضو في لجنة التحكيم مادة اللغة الانكليزية أوضحت أن الاختبار شامل لمهارات اللغة الانكليزية من إصغاء وتكلم وقراءة وكتابة، كما نوهت بأنه تمّ إجراء الاختبارات الكتابية أولاً ضمن وقت محدّد لدور الوقت في ترتيب المتساويين.

الرفيق كامل زنتوت عضو قيادة فرع الحزب رئيس مكتب التربية والطلائع قال: حرصاً على تنمية المواهب وصقلها واستخراج مكنوناتهم وإبراز الرواد على مستوى القطر تُقام مسابقات رواد طلائع، مؤكداً أن الرفاق الطليعيين هم اللبنة الأساسية في بناء الوطن، مضيفاً أن ما يبنى على أساس متين يكون البناء عالياً وشاهقاً، وهذا ما أكد عليه الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد.

نور نديم عمران من لجنة تحكيم في مجال القصة والحكاية والشعر قالت: يبقى الطفل هاجسنا الأول والأخير، ونتعاون لاختيار الرائد الأميز وفق روائز وأسس نعتمدها لذلك، ففي القصة نركز على ابتكار المشارك لصور جديدة ومفردات مختلفة، وكتابته بأسلوب فصيح يخلو من الأخطاء، ونوّهت كوثر زيني موجهة تربوية رئيس لجنة التحكيم في مادة الرياضيات بأن المتقدمين عددهم جيد بالنسبة للظروف التي تعيشها المحافظة، وأنّ الأسئلة منوّعة تقيس جميع الفروق الفردية بالذكاء، ولفتت إلى أن المشاركة الأكبر في مادة الرياضيات كانت لصفي الخامس والسادس.

عفراء إسماعيل عضو في لجنة تحكيم الموسيقا آلة البيانو عبّرت عن سعادتها بالمشاركة وأنهم اعتمدوا في اختيار الأميز على نوطات معينة تعتمد على الإيقاع السريع والبطيء والمرونة في حركة الأصابع.

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