بحرية إيران تحذّر طائرة تجسس أميركية حاولت الاقتراب من حدود البلاد

طهران – سانا:

حذرت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم طائرة تجسس أميركية حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوب البلاد.

وقالت القوة البحرية الإيرانية في بيان: “بعد ظهر اليوم دخلت طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز (اي بي- اي3) الحدود المائية للبلاد، حيث وجهت بحرية الجيش تحذيراً لمنعها من دخول المجال الجوي دون إذن”.

يُشار إلى أن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأميركية التي تقوم بجمع المعلومات.