بحرية إيران تحذّر طائرة تجسس أميركية حاولت الاقتراب من حدود البلاد
طهران – سانا:
حذرت القوة البحرية للجيش الإيراني اليوم طائرة تجسس أميركية حاولت الاقتراب من الحدود المائية الإيرانية جنوب البلاد.
وقالت القوة البحرية الإيرانية في بيان: “بعد ظهر اليوم دخلت طائرة تابعة للبحرية الأميركية من طراز (اي بي- اي3) الحدود المائية للبلاد، حيث وجهت بحرية الجيش تحذيراً لمنعها من دخول المجال الجوي دون إذن”.
يُشار إلى أن الطائرة المذكورة هي إحدى طائرات التجسس الأميركية التي تقوم بجمع المعلومات.
إلى ذلك، احتجزت البحرية الإيرانية اليوم سفينة أجنبية، تحمل وقوداً مهرباً في مياه الخليج.
وقالت البحرية في بيان لها اليوم: إن “السفينة كانت تحمل على متنها 125 ألف ليتر من الوقود المهرب، وخلال عملية الاحتجاز تم إلقاء القبض على 26 من أفراد طاقم السفينة المخالفة”.
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