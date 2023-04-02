بعد العاصفة.. مزارعو حماة يطالبون بإعلان حالة الطوارئ

حماة- ذكاء أسعد

طالب فلاحو ريف حماة الغربي وبالتحديد منطقتي طار العلا والغاب بإعلان حالة الطوارئ لمساعدتهم وتعويضهم جراء العاصفة التي ضربت المزروعات وألحقت أضراراً بالغة بمجموعات الطاقة الشمسية الزراعية للآبار الارتوازية التي تطايرت وتكسّرت، حيث قدّروا خسائرهم بمئات الملايين ما يُنذر بفقدان مواسمهم إن لم تتخذ الجهات المعنية إجراءات لإنقاذ المواسم، وفق تأكيداتهم.

وتساءل الفلاحون عن كيفية تأمين المياه لريات القمح أو غيرها من المزروعات بعد الأضرار الحاصلة بألواح الطاقة الشمسية؟، مطالبين بضرورة تعويضهم وإعفائهم من فوائد قروض الطاقة من قبل المصرف الزراعي.

مدير هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف أوضح أن الهيئة ستقوم بمراسلة مديرية صندوق “الجفاف والكوارث” وتزويدها بالإحصائية النهائية لمعرفة إمكانية تعويض المزارعين بعد التأكد من مطابقة شروط التعويض.

وطمأن وسوف المزارعين من ناحية موسم القمح، إذ أن الأضرار لا تدعو للقلق، ولاسيما أن التضرّر جاء في بعض الحقول التي أسبلت ونسبتها قليلة حالياً، مشيراً إلى الضرر الكبير الذي لحق بـ145 دونم خضار، و145 دونم بازلاد و95 دونم فول و65 دونم حمص و180 دونم جلبانة، وتتراوح نسبة الضرر بين 30 إلى 80%، حيث أدّت العاصفة لتلف الأوراق وساق الأشجار وسقوط الأزهار، إضافة إلى تضرّر 5 أفران للتبغ في قرية أصيلة وفرن واحد في جب رملة، وفي قسم السقيلبية تضرر 10 أفران وقسم محردة تضرر 5 أفران بشكل جزئي، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالخضار الشتوية كالبصل والثوم والبقوليات في السقيلبية وسلحب ومحردة وكرناز.

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