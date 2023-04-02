بفوزه على الطليعة.. الوثبة يعزز صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم

عادت عجلة الدوري الممتاز لكرة القدم للدوران مجدداً بعد توقف استمر نحو شهرين، وذلك من بوابة الجولة الثانية عشرة “الأولى إياباً” التي أقيمت اليوم، وشهدت فوز الوثبة على الطليعة، والجيش على المجد، والاتحاد أهلي حلب على الكرامة، وتشرين على الفتوة، وجبلة على حطين.

فعلى ملعب الباسل في حمص اقتنص الوثبة ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على الطليعة بثلاثة أهداف دون رد، سجلها محمد قلفاط وأنس البوطة وسليمان رشو في الدقائق الـ 18 والـ 21 والـ 68، ليعزز الوثبة صدارته للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 23 نقطة.

وبأربعة أهداف مقابل هدف فاز الجيش على المجد في مباراتهما على ملعب الجلاء بدمشق، حيث سجل أهداف الفائز محمد الواكد هاتريك في الدقائق الـ 10 و64 و67، ومحمد شريفة في الدقيقة الـ 24، وجاء هدف المجد في الدقيقة الـ 21 عبر سامر خانكان.

كما فاز الاتحاد أهلي حلب على الكرامة بهدف دون رد سجله المحترف السنغالي بابا سالا عند الدقيقة الـ 65، وذلك في المباراة التي شهدها ملعب الحمدانية بحلب، بينما فاز تشرين على الفتوة بهدف دون رد سجله أحمد المنجد في الدقيقة الـ 69، في المباراة التي أقيمت على ملعب الباسل في اللاذقية.

وانتهى اللقاء الذي جرى على ملعب البعث بفوز جبلة على حطين بهدفين مقابل هدف حيث بادر جبلة في التسجيل بهدف عبد القادر عدي في الدقيقة الـ 35، وأدرك حطين التعادل في الدقيقة الـ 55 بواسطة محمد ميدو، وتقدم جبلة بهدفه الثاني عبر سلطان سلطان في الوقت بدل الضائع.

وعلى ضوء هذه النتائج استمر الوثبة بالصدارة برصيد 23 نقطة يليه الجيش وجبلة والاتحاد أهلي حلب بـ 22 نقطة لكل منهم فالفتوة بـ 18 نقطة وتشرين بـ 17 نقطة والكرامة بـ 10 نقاط فالوحدة بـ 9 نقاط ثم حطين والطلعية بـ 7 نقاط لكل منهما والمجد بنقطتين.