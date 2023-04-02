بوليانسكي: روسيا ستترأس مجلس الأمن الدولي بنزاهة

وقال بوليانسكي في منشور عبر قناة تلغرام: “انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي إلى روسيا لمدة شهر، وهكذا تعرض جميع أعدائنا الحاقدين والمنتقدين لنا للخزي والعار”، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي وقواعد الإجراءات التي تم تطويرها على مدى عقود طويلة، وهي لا تستند إلى النظام القائم على القواعد التي يحاول الغرب الجماعي أن يفرضها مكان القانون الدولي.

وشدد بوليانسكي على أن روسيا ستترأس مجلس الأمن بنزاهة، وكما يليق بالرؤساء سنكون وسطاء صادقين كما كنا في 2022 عندما بدأت العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال فترة ترؤسنا للمجلس حينها.

وجدد بوليانسكي التأكيد على أن أي محاولات لاستفزاز موسكو محكوم عليها بالفشل، فعلى عكس شركائنا الغربيين السابقين، نحن نمارس دورنا بشكل عادل في الساحة الدولية ولا نشجع سياسة الكيل بمكيالين.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أطلقت في وقت سابق حملة إعلامية ضد ترؤس روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان الجاري.