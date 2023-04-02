حزب البعث في اليمن: فشل الاعتداءات الصهيونية المتكررة في النيل من صمود سورية

ولفتت في بيان لها اليوم إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تأكيداً للنهج العدواني لهذا الكيان وتحديه للقانون الدولي ونسف قواعده، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع هذا الكيان وإلزامه بالقوانين الدولية وشرعة الأمم المتحدة.

وشدد البيان على فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الإرهابي في المنطقة للنيل من صمود الشعب السوري والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وقيادته ضد الإرهاب وداعميه، معتبراً أن اعتداءات هذا الكيان على سورية تشكل انتقاماً لهزيمة أدواته الإرهابية ومشروعه ضدها في ظل تصاعد المؤشرات والدلائل المؤكدة على عودة سورية لأداء دورها المحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي.