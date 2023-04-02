حزب البعث في اليمن: فشل الاعتداءات الصهيونية في النيل من صمود سورية

2-أبريل-2023
صنعاء – سانا:

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بشدة استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على سورية، واستهدافها المطارات المدنية والمناطق السكنية في انتهاك صارخ للقوانين والأنظمة الدولية.

ولفتت في بيان لها اليوم إلى أن هذه الاعتداءات تشكل تأكيداً للنهج العدواني لهذا الكيان وتحديه للقانون الدولي ونسف قواعده، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع هذا الكيان وإلزامه بالقوانين الدولية وشرعة الأمم المتحدة.

وشدد البيان على فشل كيان الاحتلال الإسرائيلي ومشروعه الإرهابي في المنطقة للنيل من صمود الشعب السوري والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وقيادته ضد الإرهاب وداعميه، معتبراً أن اعتداءات هذا الكيان على سورية تشكل انتقاماً لهزيمة أدواته الإرهابية ومشروعه ضدها في ظل تصاعد المؤشرات والدلائل المؤكدة على عودة سورية لأداء دورها المحوري على المستوى العربي والإسلامي والدولي.

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2-أبريل-2023

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