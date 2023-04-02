رفض إرسالية حبوب في مرفأ اللاذقية

2-أبريل-2023

بين مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية التابع لمديرية زراعة اللاذقية إرسالية عدس حب من منشأ روسيا وفقاً للبيانات المدونة فيها، وذلك لمخالفتها المعايير الصحية ويأتي الرفض نتيجة مخالفة الارسالية للتعليمات الناظمة لعمل الحجر الصحي النباتي بسبب وجود بذور أعشاب من القائمة وفقاً لنتيجة التحليل الصادرة عن مخبر صحة البذور باللاذقية، ونتيجة إعادة الاختبار القطعية للعينة الشاهد المحفوظة في مركز الحجر الصحي النباتي في مرفأ اللاذقية.

وتمّ مراسلة مديرية جمارك اللاذقية لإعادة تصدير الارسالية.

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2-أبريل-2023

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