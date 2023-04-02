سلطات خيرسون تفكك خلية إرهابية أوكرانية تخطط لهجمات في نوفا كاخوفكا

2-أبريل-2023

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو أن السلطات في خيرسون كشفت خلية إرهابية أوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في أماكن مزدحمة بمدينة نوفايا كاخوفكا.

وكتب سالدو في قناته على “تيليغرام”:  تم كشف خلية من الإرهابيين الأوكرانيين الذين خططوا لهجوم إرهابي في أماكن مزدحمة في منطقة نوفا كاخوفكا.

وأثناء عمليات البحث تم العثور على مخابئ بكميات كبيرة من المتفجرات وتم ضبطها وتدميرها.

وأضاف سالدو أنه حسب المعلومات العملياتية الواردة تم التخطيط لعدد من الأعمال الإرهابية في منطقة نوفا كاخوفكا بهدف قتل المدنيين وتشويه سمعة نظام الدولة.

وشكر القائم بأعمال حاكم المنطقة أيضا ضباط إنفاذ القانون الذين يضمنون بشكل منتظم سلامة المدنيين في مقاطعة خيرسون.

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2-أبريل-2023

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