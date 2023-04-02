قراءة في كتاب ج. إدغار هوفر.. صورة رجل ودولة بكل عقده

علي اليوسف

لما يقرب من نصف قرن، ترأس ج. إدغار هوفر مكتب التحقيقات الفيدرالي بقبضة من حديد، حيث بدأت حياته المهنية بموجة من الغارات المناهضة للشيوعية في عام 1919، وانتهت خلال رئاسة صديقه ريتشارد نيكسون.

تستحضر الصورة العامة الحديثة لـ هوفر رجلاً عجوزاً في غرفة مظلمة، يتنصت على المكالمات الهاتفية، ويضع علامات على المستندات السرية، لكن السيرة الذاتية الجديدة تستكشف كيف فهم الرؤساء، وأعضاء الكونغرس، وحتى نسبة كبيرة من الشعب الأمريكي الكثير مما كان يفعله هوفر، ووافق عليه حتى نهاية حياته تقريباً.

أمضت الكاتبة بيفرلي كيج، أستاذة التاريخ الأمريكي في جامعة “يل” 13 عاماً في الكتابة والبحث عن ج. إدغار هوفر. تبدأ الكاتبة بالسرد التاريخي، وتشير إلى أن أكثر الموضوعات الرائعة التي تمكّنت من الدخول فيها في الكتاب كانت ما يُسمّى “أخوة كلية هوفر”. ما وجدته الكاتبة هو أنها كانت هذه الأخوة الجنوبية شديدة الرجعية، والعنصرية، حيث كان الكثير من الديمقراطيين الجنوبيين حول العاصمة جزءاً من هذه “الأخوة الجنوبية العنصرية” التي انضم إليها هوفر. وتخلص إلى نتيجة أنه بعد ذلك كان من المهمّ مشاهدة الطرق التي أخذ بها جيلاً شاباً من الرجال الذين كانوا منغمسين في هذه الأيديولوجية العنصرية، وجعلهم من الجيل الأول من مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي.

شيئاً فشيئاً تدخل الكاتبة في صلب الرواية، وتعطي الأمثلة كنوع من التشويق، وتقول إن إحدى اللحظات المثيرة هي عندما يطلب الرئيس من مكتب التحقيقات الفيدرالي القيام بأشياء سياسية لا علاقة لها بالتحقيق الجنائي أو الأمن القومي. هذه اللحظة كانت في عام 1964 حين كان ليندون جونسون -مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة- قلقاً للغاية من نشطاء الحقوق المدنية الذين سيعرقلون المؤتمر الوطني الديمقراطي، لذلك ذهب إلى صديقه القديم هوفر وقال له: “بالتأكيد يمكنك إرسال بعض الزملاء لمراقبة الأمور”. وهكذا في المؤتمر الديمقراطي، كان “الزملاء” يتنصتون على المكالمات الهاتفية ويتنصتون ويتسلّلون إلى نشطاء الحقوق المدنية الذين كانوا في الحقيقة يحاولون ببساطة إيجاد طريقة للزنوج ليكون لهم رأي فيما كان يحدث في السياسة الديمقراطية.

مارتن لوثر كينغ

تأخذ الكاتبة مثالاً أكثر جدلاً في التاريخ الأمريكي، وهو تجسّس مكتب التحقيقات الفيدرالي على مارثن لوثر كينغ، وتحديداً ما فعله مكتب هوفر بـ لوثر كينغ كنوع من الحكاية التحذيرية التي تدور حولها الكثير من القضايا الإشكالية حتى يومنا هذا. لقد لجأت الكاتبة إلى هذا المثال الإشكالي للتأكيد أنه من السهل القول إننا نفكر في “هوفر باعتباره شريراً عظيماً وكينغ كقديس عظيم”. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء إلى عام 1964- 1965، ذروة جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد كينغ، وتحديداً في اللحظة التي يخرج فيها هوفر ويصف كينغ بأنه “الكاذب الأكثر شهرة في البلاد”، وما قالته استطلاعات الرأي العام في تلك اللحظة، فإن 50٪ من الجمهور قد انحازوا إلى هوفر في هذا الجدل. وقال 16٪ فقط إن لوثر كينغ كان في الجانب الصحيح، وأن الكثير من الناس قالوا إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون.

النشأة الأولى

عندما كان طفلاً صغيراً، كان ج. إدغار هوفر يميل إلى وصف سنواته الأولى على أنها سلسلة من المغامرات البنائية، وخاصةً عندما اكتشف أن الركض بشكل أسرع والعمل بجدية أكبر من جميع الأولاد الآخرين يعني الحصول على بقشيش أكبر.

كانت طفولته فوضوية وغير مؤكدة، شكلتها المآسي العائلية التي بدأت قبل ولادته بوقت طويل. في عام 1880، قبل خمسة عشر عاماً من ولادة هوفر، غرق جده لأمه في نهر أناكوستيا، بعد أربعة عقود، توفي والد هوفر بسبب “الكآبة”. كشخص بالغ، لم يتحدث هوفر علناً عن هذه الصعوبات. كان هناك روابط بين الفوضى العاطفية للطفولة، والتحديات العاطفية لمرحلة البلوغ، بين المراهق الذي أجبر على إخفاء أسرار عن والده، والموظف الحكومي الذي أصبحت أسراره أسلوب حياة. بحلول الوقت الذي بلغ فيه أواخر العشرينات من عمره، كان قد اكتسب عنصرين أساسيين في نظرته المهنية: أولاً، التزام عاطفي بفكرة الخدمة الحكومية المهنية غير الحزبية التي يقودها الخبراء. ثانياً، نزعة محافظة عميقة الجذور بشأن مسائل العرق والدين والتهديدات اليسارية للوضع السياسي الراهن، حيث ستحدّد هذه الموضوعات حياته المهنية.

ورث هوفر إرثين مهمين من أجداده وأجداد أجداده الذين لم يعرفهم أبداً. الأول، كان عبارة عن مجموعة من الجذور في مدينة واشنطن الفيدرالية، حيث توجد تقاليد الخدمة الحكومية والتسلسل الهرمي الاجتماعي جنباً إلى جنب. والثاني هو تاريخ من العنف والانهيار بين رجال الأسرة، بما في ذلك الموت المبكر لأجداده قبل أكثر من عقد من ولادته، حيث اكتسب من جذوره في واشنطن مهمته المهنية ونظرته السياسية للعالم. ومن مصاعب عائلته، أخذ قلقاً لا يرحم من العالم، ورغبة في السيطرة على ما يحدث من حوله.

صورة لرجل ودولة

من خلال البحث العميق، والرؤى الثاقبة، صنعت بيفرلي كيج صورة لرجل ودولة بكل تعقيداتها وتناقضها. لكي نفهم من نحن، تجادل كيج، علينا أن نفهم صعود وحكم جي إدغار هوفر، ما يعني أن هذا الكتاب هو عنصر لا غنى عنه لفهم طبيعة الأمة الأمريكية المعيبة، بحسب الكاتبة.

أنشأت بيفرلي كيج تحفة فنية رائعة للسيرة الذاتية، وهي بذلك تكشف تناقضات القرن الأمريكي من خلال رجل جسّدها كلها تقريباً. وتسعى من وراء هذا العمل المتقن الإضاءة لفهم الحركة المحافظة، والاستبداد الأمريكي، وكذلك الليبرالية والقوة التحويلية للحكومة.

لقد قدّمت الكاتبة صورة لا تضاهى لواحد من أكثر الشخصيات نفوذاً وشتماً في التاريخ الأمريكي، وبتفاصيل مذهلة تعرض بيفرلي كيج الحياة المعقدة لـ إدغار هوفر، ومسيرته المهنية ضمن السياقات السياسية الأوسع، وأنظمة القيم الثقافية التي سهلت صعوده إلى السلطة، وإساءاته سيئة السمعة، والتي غالباً ما تكون تمييزية لتلك السلطة كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي لما يقرب من نصف قرن. تثير هذه السيرة الذاتية الاستثنائية أسئلة حاسمة حول نطاق سلطة الشرطة، وخطوط المواطنة، وحدود الديمقراطية التي يتردّد صداها بقوة.

ما الذي أحدثه هوفر؟. لم يجب أحد عن هذا السؤال أكثر من بيفرلي كيج، حيث وضعت الأحداث في سياقات مثير للانتباه، وسيرة ذاتية جزئية، وجزء من الإثارة السياسية وأكثر من ذلك بكثير: “تاريخ جديد أساسي لأمريكا في القرن العشرين”. في كتابة واضحة يسهل الوصول إليها، تقدم بيفرلي كيج تقييماً شاملاً ومنصفاً لأقوى أمريكي في القرن العشرين، والذي لا يزال إرثه وظله يخيّم على واشنطن.

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