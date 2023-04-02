قرابة 180 مليون متر مكعب حجم تخزين المياه في سدود الحسكة

بينت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة أن حجم تخزين سدود المحافظة من المياه في الوقت الحالي يقارب 180 مليون متر مكعب، وذلك بعد أن شهد بعضها زيادات ملحوظة، نتيجة جريان الأنهار والأودية خلال الفترة الماضية.

وقد بلغ حجم تخزين سد الشهيد الباسل جنوب الحسكة بلغ 124 مليوناً و840 ألف متر مكعب، بعد حصول زيادة على حجم التخزين مقدارها 31 مليون متر مكعب، نتيجة الأمطار والسيول وجريان الأنهار التي تصب فيه.

وبالنسبة لحجم التخزين في باقي سدود الحسكة، فقد بلغ في السفان الواقع بريف المالكية 27 مليوناً و191 ألفاً، وباب الحديد 3 ملايين و480 ألفاً، والجراحي 11 مليوناً و500 ألف، والجوادية 5 ملايين و50 ألفاً، والحاكمية 5 ملايين و103 آلاف، والمنصورة 1 مليون و202 ألف، ومعشوق 870 ألف متر مكعب.

كذلكه تم ضخ المياه إلى سد الحسكة الشرقي نتيجة فيضان أحد الأودية القريبة منه، إلا أن كميات المياه الواصلة إليه كانت قليلة، ولم تتجاوز الحد الصفري للتخزين، نتيجة جفاف السد بشكل كامل خلال السنوات الماضية، إثر موجات الجفاف التي عانت منها المحافظة، وتراجع مناسيب الأمطار بشكل كبير، وجفاف الأودية والأنهار التي تغذيه.