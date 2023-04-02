قرقاش: زيارة المقداد إلى القاهرة خطوة إيجابية في اتجاه عودة سورية إلى محيطها

2-أبريل-2023
أبو ظبي – سانا:

رحّب الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة بزيارة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى القاهرة، باعتبارها خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سورية إلى محيطها العربي.

وقال قرقاش في حسابه على موقع تويتر اليوم: “إن زيارة وزير الخارجية السوري إلى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سورية الشقيقة إلى محيطها العربي، وتجاوز تداعيات الفوضى”، مضيفاً: “إن ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة، والإمارات في عمق هذا التوافق الخير”.

وكان المقداد أجرى أمس جلسة مباحثات ثنائية مغلقة مع نظيره المصري سامح شكرى أعقبتها جلسة مباحثات موسعة شملت الوفدين، وتم خلالها استعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية والتنسيق حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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2-أبريل-2023

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