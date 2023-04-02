قطنا: ميزانية صندوق دعم الانتاج الزراعي 50 مليار ليرة

بينت وزارة الزراعة خلال الاجتماع عقد لدعم صندوق الانتاج الزراعي عن اتخاذ عدة إجراءات لدعم وتحسين الخدمات المقدمة لهذا القطاع، والعمل على تلبية احتياجات الفلاحين وتحقيق احتياجات السكان الغذائية من خلال خلق توازن بين سوق المنتجات الزراعية وسوق الطلب، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة وضع خطوات فعلية من أجل الحفاظ على المحاصيل الرئيسية والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وأوضح وزير الزراعة الدكتور حسان قطنا أنّ “ميزانية صندوق دعم الانتاج الزراعي بلغت 50 مليار ليرة، وأنه بالإمكان زيادة حجم الميزانية المقدمة للصندوق بما يتناسب مع الاحتياجات، وذلك وفقاً لما يتناسب مع زيادة المساحات المزروعة بالمحصول المدعوم وأيضاً من خلال التسويق من خلال المؤسسات المعنية، فضلاً عن العمل على ضرورة إعلان خطة للصندوق لعام -2023 وللموسم الزراعي 2023-2024 .



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