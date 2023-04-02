كرة الوثبة الشابة حافظت على بقائها في الدوري الممتاز بصعوبة

حمص – نزار جمول

لم يستطع فريق الوثبة الشاب التخلّص من همّ الهبوط للدرجة الأدنى إلا مع آخر مباريات الدوري الممتاز بعد فوزه على منافسه في الهبوط فريق المحافظة، وقد مرّ الفريق الشاب الوثباوي بمحطات عديدة خلال هذا الموسم بدأت من عدم الاستقرار بعد التغييرات الفنية المتعدّدة ما أثر على نتائجه وترتيبه، وهو الذي كان منافساً على اللقب في الموسم الماضي، لكنه استسلم هذا الموسم للحالات المرضية التي أدّت لتراجعه الكبير ووضعته في المركز الأخير في مجموعته ليستمر بهذا المركز حتى آخر رمق ولينقذه من الهبوط فوزه بمباراته الأخيرة مع فريق المحافظة، وليتغلب على حالة تغيير المدرّبين الذين وصل عددهم إلى أربعة كان آخرهم الكابتن ثائر إبراهيم الذي قاد الفريق في مرحلة الإياب والفريق يملك نقطتين وحقق معه ثماني نقاط كانت كافية للبقاء في الممتاز.

المدرّب الجديد ثائر إبراهيم بيّن لـ”البعث” أنه استلم الفريق في مرحلة صعبة جداً مع نقطتين وبدون أي هدف في كلّ مباريات الذهاب، معتبراً أن مهمته كانت بالدرجة الأولى نجاة الفريق من الهبوط للدرجة الأولى وبدأ تنفيذ هذه المهمة عبر العمل على الجانب النفسي والمعنوي للاعبين ورفع اللياقة البدنية.

ووجّه إبراهيم عتبه على من قاد دفة الفريق في مرحلة الذهاب باستبعاد لاعبين من التشكيلة وهم يستحقون اللعب لكنهم بقوا مسمّرين في المدرجات، مؤكداً أنه تلافى هذا الخطأ الفادح بضمّه سبعة لاعبين للتشكيلة الأساسية أثبتوا كفاءتهم، وبالمقابل تمّ استبعاد عدة لاعبين من هذه التشكيلة، لذا وضح تماماً أن حال الفريق تغيّر نفسياً ومعنوياً وبدنياً.

ولفت إبراهيم إلى أن إدارة النادي قدمت لفريقه كل ما يلزم من دعم لتلافي أخطاء الذهاب وتضافرت كلّ الجهود من أجل نجاة الفريق من الهبوط وهذا ما حدث رغم صعوبة المهمة.

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