كنيسة الأرمن البروتستانت توزع ألف حصة غذائية بحلب

حلب – البعث

نظمت كنيسة الأرمن البروتستانت في سورية مع بداية الثلث الثاني من شهر رمضان حملة لتوزيع الحصص الغذائية والصحية شملت 1000 عائلة متضررة بحلب.

وبين القس الدكتور هاروتيون سليميان رئيس الطائفة الأرمنية في سورية أنه وبالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تم تنظيم العديد من المبادرات الإنسانية والإغاثية، وهو واجب أخلاقي ووطني، تجاه مجتمعنا والذي نحن جزء لا يتجزأ منه نفرح لفرحه ونحزن لحزنه، مشيراً إلى أن المبادرة الحالية والتي تستهدف 1000 عائلة متضررة خصصت من قبل الكنيسة وبدعم من كنائس الشرق الاوسط ومقدمة حصراً للأخوة المسلمين المتضررين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار القس هاروتيون رئيس طائفة الأرمن البروتستانت في سورية إلى أن الكنيسة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، تعمل على حشد كل الدعم والطاقات لمواصلة العمل الاغاثي والإنساني، وفق أسس وأطر وخطط تستند على معايير ومعلومات دقيقة تستهدف الأسر المتضررة والأكثر احتياجاً، مضيفاً بأن العمل الإغاثي والإنساني لن يتوقف وسيكون هناك مبادرات إنسانية إضافية للتخفيف ما أمكن من الأعباء المعيشية على الأسر المنكوبة. جموع المستفيدين من هذه المبادرة عبروا عن شكرهم وامتنانهم، لما تبذله الكنيسة ورئيسها القس هاروتيون من جهود انسانية نبيلة، ومشاركتها المستمرة هموم ومعاناة الأهالي في حلب قبل وبعد كارثة الزلزال.

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