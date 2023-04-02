مسؤولون من جنوب أفريقيا يناقشون في روسيا إعادة ضبط النظام العالمي

أعلن المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا أنّه أرسل مسؤولين كباراً إلى روسيا في زيارة عمل مع حزب روسيا الموحدة الذي يتزعمه الرئيس فلاديمير بوتين، بما في ذلك إجراء مناقشات بشأن “إعادة ضبط النظام العالمي”.

وقال الحزب في بيان اليوم الأحد إنّ هذه الزيارة التي بدأت الخميس الماضي وتستمر اليوم تأتي تلبيةً لدعوةٍ من حزب روسيا الموحدة أكبر حزب سياسي في روسيا والحليف القديم لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي وصديقه.

وأضاف أنّ الزيارة سيتخللها مناقشات بشأن إعادة ضبط النظام العالمي من أجل عكس عواقب الاستعمار الجديد والعالم أحادي القطب الذي كان سائداً من قبل.

ويرأس وفد المؤتمر الوطني الأفريقي أوبيد بابيلا، عضو اللجنة التنفيذية للحزب التي تتمتع بنفوذ كبير.