ميداليتان عالميتان لرفع الأثقال والتفاؤل حاضر

في إنجاز تاريخي حقّق لاعب منتخبنا الوطني علي منذر محمد الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال لفئة تحت /17/ عاماً التي اختتمت منافساتها في ألبانيا مساء أمس.

تتويج البطل محمد جاء في وزن فوق 102 كغ وفي رفعة الخطف تحديداً، حيث نجح في التفوق على منافسيه برفعه /147/ كغ بفارق وصل إلى ثمانية كيلوغرامات عن صاحب المركز الثاني، فيما حقق المركز الرابع في رفعة النتر والمجموع العام.

عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي رئيس مكتب ألعاب القوة المركزي محمد الحايك أكد لـ”البعث” أن حصيلة منتخبنا في البطولة العالمية كان مرضيةً للغاية بتحقيق البطل علي محمد الذهبية في وزن +102 كغ، وحصد زميله أحمد الشماع للميدالية البرونزية لوزن 89 كغ، إضافة لتحقيق اللاعب محمد الكاتب للمركز السادس في وزن 81 كغ.

وأشار الحايك إلى أن المنافسة في البطولة كانت قوية بتواجد نخبة لاعبي العالم في هذه الفئة العمرية التي تعدّ بداية الطريق نحو فئة الرجال، مبيناً أن لاعبنا علي محمد تنافس مع أحد عشر لاعباً في وزنه من دول قوية ولها تاريخها في اللعبة، مثل جورجيا وأرمينيا، لكن بفضل الإرادة والتحضير الجيد استطاع تجاوزهم بثقة واقتدار.

ولفت عضو المكتب التنفيذي إلى أن حصد ميداليات عالمية في رفع الأثقال دليل على وجود خامات واعدة في هذه اللعبة، ويعطي تفاؤلاً بمستقبل مشرق لها في قادم الأيام، مشدداً على أن ألعاب القوة والألعاب الفردية كانت ولا تزال منجم الميداليات لرياضتنا، الأمر الذي يفرض دعمها وتقديم كلّ ما يلزم لتطويرها في مختلف الفئات.

المحرر الرياضي

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