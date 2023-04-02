ورشة عمل في حماة حول الخارطة البيئية والاستثمارية

بين مدير الزراعة المهندس أشرف باكير أنه تم خلال اجتماع عُقد في مدينة حماة تقديم شرح حول الدلائل الاسترشادية للقطاع الزراعي، وذلك بغية تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، حيث تتضمن استيراد الحيوانات ومنتجاتها، مراكز الحجر البيطري، مخططات تصنيف الأراضي، عمل معاصر الزيتون، عمل الإحصاء الزراعي، تداول النبات وأجزائه، وأملاك الدولة، والمصرف الزراعي، والمبيدات، والزراعة العضوية، والدعم الزراعي، والخدمات البيطرية، والجفاف، والتنمية الريفية، والتلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية، التراخيص، والأدوية البيطرية، وإكثار الزيتون بالعقل الغضة، واستيراد الأعلاف، والأسمدة، ومزارع تربية الحيوان والدواجن.

16 total views