ورشة عمل في حماة حول الخارطة البيئية والاستثمارية

2-أبريل-2023

بين مدير الزراعة المهندس أشرف باكير أنه تم خلال اجتماع عُقد في مدينة حماة تقديم شرح حول الدلائل الاسترشادية للقطاع الزراعي، وذلك بغية تحسين منظومة الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة، ومديريات الزراعة بالمحافظات، حيث تتضمن استيراد الحيوانات ومنتجاتها، مراكز الحجر البيطري، مخططات تصنيف الأراضي، عمل معاصر الزيتون، عمل الإحصاء الزراعي، تداول النبات وأجزائه، وأملاك الدولة، والمصرف الزراعي، والمبيدات، والزراعة العضوية، والدعم الزراعي، والخدمات البيطرية، والجفاف، والتنمية الريفية، والتلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية، التراخيص، والأدوية البيطرية، وإكثار الزيتون بالعقل الغضة، واستيراد الأعلاف، والأسمدة، ومزارع تربية الحيوان والدواجن.

 16 total views

2-أبريل-2023

مقالات ذات صلة

تعاون بين أكساد ومؤسسة “تخزين وتصنيع الحبوب”

3-أكتوبر-2022

تغريم محطة وقود بنحو 442 مليون ليرة في حماة

27-فبراير-2023

الرئيس اللبناني يطلب من حكومة ميقاتي تصريف الأعمال

21-مايو-2022

استشهاد طالب برصاص ميليشيا (قسد) 

9-يونيو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى