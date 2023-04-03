استشهاد فلسطينيين اثنين واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي بممارساتها الوحشية في الأرض المحتلة من قتل وتنكيل واعتقال وهدم منازل واقتحام لحرمة المقدسات، واليوم استشهد فلسطينيين اثنين، كما تم اعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية، وأُصيب عشرات الفلسطينيين إثر اعتداء لقوات الاحتلال ببلدة صوريف، إضافةً إلى إصابة أربعة آخرين في رام الله، وهدمت قواته قرية العراقيب للمرة الـ 215 ، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى.

ففي الضفة الغربية، استشهد فلسطينيان، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة.