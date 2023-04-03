الأسعار تواصل ارتفاعها بدرعا و”مدير حماية المستهلك”يعترف بعجز الرقابة

درعا – دعاء الرفاعي

يشتكي مواطنو محافظة درعا من استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية في شهر رمضان المبارك كالزيوت والدواجن والسكر والأرز والمعلبات وأصناف من الخضار الأساسية مثل البندورة والكوسا والباذنجان.

وأضاف مواطنون في شكواهم التي وصلت إلى”البعث” أن ثبات دخل المواطن وارتفاع أسعار السلع أدى إلى ضعف القدرة الشرائية، فليس من المعقول أن يكون سعر الكغ الواحد من الأرز الطويل يساوي 19 ألفاً، و الأرز القصير مابين 7 إلى11 ألف ليرة!!

بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا الدكتور يحيى العبد الله أن المحلات التجارية في الأسواق المحلية تشهد ارتفاعاً في أسعار الأرز ومختلف السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، معترفاً بعدم قدرة كوادر المديرية على كبح جماح هذا الارتفاع نتيجة ضعاف النفوس من التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة المحددة في النشرة التموينية.

واعتبر العبد الله أن السعر الزائد لمادة الأرز والتي تصل إلى 19 ألفاً للارز الطويل هي تسعيرة الوزارة المحددة لكونها مادة مستوردة، مضيفاً أن عملهم يصب في مراقبة فواتير تجار المفرق ومعاينة نسبة الربح لديهم التي تقدر بـ 7٪ ،وكل من يخالف هذه التسعيرة فهو بلاشك مخالف ويتم تنظيم الضبوط اللازمة بحقه.

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