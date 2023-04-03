الاتحاد الدولي للتنس يعلن عودة بطولاته إلى الصين

أعلن الاتحاد الدولي للتنس ITF اليوم عودة بطولاته إلى الصين هذا العام، بعد غياب دام ثلاث سنوات بسبب جائحة (كوفيد-19).

وذكرت وكالة رويترز أن الاتحاد كشف عن جدول بطولاته في الربع الثاني من العام الجاري، وأكد أنه يترقب استئناف مسابقاته في الصين في وقت لاحق.

وكان رئيس الاتحاد الدولي ديفيد هاغرتي قال في شباط الماضي: “إن من المهم إقامة مسابقات الجولة العالمية والبطولات الدولية في كل الدول حول العالم”.

وفي آخر موسم كامل في عام 2019 قبل الجائحة استضافت الصين 25 بطولة للسيدات تابعة للاتحاد الدولي، إلى جانب 15 بطولة للرجال.

وقال هاغرتي: “تلقينا اليوم تأكيدات على سلامة اللاعبين وعائلاتهم والفرق المتنافسة في الصين، ولذلك نتطلع لإقامة مسابقات الجولة العالمية للتنس هناك مرة أخرى”.