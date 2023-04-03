المهندس عرنوس يلتقي السفير الإيراني بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه فيها

دمشق – سانا:

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى الجمهورية العربية السورية.

وتم التأكيد خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية وضرورة فتح آفاق أوسع للتعاون، بما يعزز ويعمق هذه العلاقات ويخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين الذين يواجهان تحديات مشتركة.

وأعرب المهندس عرنوس عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها السفير سبحاني لتطوير وتنمية العلاقات السورية -الإيرانية في مختلف المجالات وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف القطاعات، معرباً عن تقديره لإيران قيادةً وحكومةً وشعباً لتقديمها مختلف أنواع الدعم للشعب السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، إضافةً إلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها للمتضررين من الزلزال مؤخراً، متمنياً للسفير التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه لفت السفير سبحاني إلى استمرار بلاده بتقديم الدعم لسورية والوقوف إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً مواصلة العمل على دفع علاقات التعاون إلى الأمام بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر.