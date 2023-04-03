بدء العمل ببيع بذار القطن في المحافظات

بينت المؤسسة العامة لإكثار البذار أنه تم البدء ببيع بذار القطن الزراعي في فروعها في محافظات حلب وحماة ودير الزور والرقة ودمشق وفروع المصرف الزراعي التعاوني في تلك المحافظات، بسعر 2852100 ليرة للطن الواحد.

وصرّحت وزارة الزراعة أن خطة محصول القطن لهذا الموسم بلغت 58608 هكتاراً منها 300 هكتاراً في ريف دمشق، و951 هكتاراً في الغاب، و200 هكتاراً في إدلب، و5294 في حلب، و28271 في الرقة، و16792 هكتاراً في دير الزور، و6800 هكتاراً في الحسكة، لافتةً إلى أنه تم التخطيط لمحصول القطن على مشاريع الري الحكومية حصراً، وبناءً على المردود المائي ووفق احتياجات وزارة الصناعة

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